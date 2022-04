Schwarzfahrer in Bus und Tram: Stadtwerke sehen überraschende Entwicklung

In der Corona-Pandemie liegt der prozentuale Anteil von Fahrgästen, die kein gültiges Ticket vorweisen, höher als davor. Die Stadtwerke haben eine Theorie, warum das so ist.

Die Corona-Pandemie hat sich auf den öffentlichen Nahverkehr in Augsburg ausgewirkt. Die Zahl der Fahrgäste ist in den Jahren 2020 und 2021 deutlich zurückgegangen. Die Stadtwerke Augsburg dünnten zudem ihr Angebot aus. Eine Rückkehr zum Fünf-Minuten-Takt ist für sie kein Thema mehr, was die Politik so aber nicht akzeptiert. Fahrgäste müssen weiterhin bei Fahrten mit Bus und Tram eine Maske tragen. Kontrolleure der Stadtwerke waren und sind während der Pandemie im Einsatz. In einer Bilanz stellen die Stadtwerke eine überraschende Entwicklung fest: Der prozentuale Anteil von Fahrgästen, die kein gültiges Ticket vorweisen, ist höher als vor Corona.

2019, im letzten Jahr vor Corona, wurde ein Rekordwert an Fahrgästen erreicht: 63,1 Millionen. Ob Corona oder nicht – kontrolliert wird regelmäßig in Bus und Tram. Zu Corona-Zeiten liegt der Anteil der Schwarzfahrer bei 2,5 Prozent. Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg sagt: "Normalerweise haben wir rund zwei Prozent der Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein. Enthalten sind bei diesem Wert sowohl diejenigen, die nicht bezahlt, als auch diejenigen, die ihr Abo vergessen haben. Augsburg bewege sich damit unter dem bundesweiten Durchschnitt, der bei drei bis 3,5 Prozent liegt. Ursache für die Entwicklung in Augsburg sei, dass die Stadtwerke seit Beginn der Pandemie den Vordereinstieg in Bussen aufgehoben hätten. Es musste damit kein Fahrschein vorgezeigt werden. Dies dürfte wohl eher zum Fahren ohne gültigen Fahrschein verleitet haben. Fergg: "Das war für uns auch der entscheidende Grund für die Einführung des Vordereinstiegs."

Fahrscheinprüfer übernehmen während Corona teils andere Aufgaben

Laut Fergg habe die Fahrscheinprüfung während der Pandemie nicht im Vordergrund gestanden. Fahrscheinprüfer haben andere Aufgaben übernommen, wie die Information der Fahrgäste über die Schutzmaßnahmen an Haltestellen und in den Fahrzeugen. Zudem verteilten sie anfangs Masken an Fahrgäste. Erfreulich sei, sagt Fergg, dass während Corona nur eine sehr geringe Zahl von Fahrgästen ohne vorgeschriebene Maske unterwegs gewesen sei – durchweg unter einem Prozent. Noch geringer war die Zahl derjenigen, die keinen Impf- oder Testnachweis vorzeigen konnten. Hier lagen die Zahlen in Augsburg bei rund 0,5 Prozent.

Die Stadtwerke haben 55 Fahrscheinprüferinnen und -prüfer im Einsatz. 20 sind fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 35 sind ergänzend Werkstudentinnen und -studenten. Sie sind jeweils in gemischten Teams unterwegs, dies zwischen 5.30 und 23.45 Uhr auf wechselnden Linien und vermehrt in Straßenbahnen, weil dort mehr Fahrgäste unterwegs sind. Teils arbeiten Kontrolleure in Uniform, teils sind sie in Zivil im Einsatz. Eine Schwarzfahrt kostet 60 Euro, wenn man erwischt wird. Wer sein Abo vergessen hat, kann dies im Kundencenter nachreichen und bezahlt in diesem Fall sieben Euro.

Lesen Sie dazu auch