Schweigeminute im Stadtrat: OB Eva Weber appelliert an Augsburger

Die Augsburger Stadtratssitzung beginnt mit einer Gedenkminute für die Erdbebenopfer. Oberbürgermeisterin Eva Weber informiert, welche Spenden benötigt werden.

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) appelliert an hilfswillige Augsburger und Augsburgerinnen, statt Sachspenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien lieber auf Geldspenden an Hilfsorganisationen zu setzen.

Schweigeminute in Augsburg für Opfer der Erdbeben

"Die Wege in die Katastrophengebiete sollen für Transporte der großen Hilfsorganisationen freigehalten werden", so Weber nach einem Zusammentreffen mit den Augsburger Hilfsorganisationen. Mitunter gebe es Vorbehalte, ob das Geld an den richtigen Stellen ankommt, stellt die Oberbürgermeisterin fest. Die Halbmond-Organisationen unter dem Dach des Internationalen Roten Kreuzes beispielsweise seien aber unabhängige Organisationen. Weber rief abermals zur Empathie mit Menschen mit türkischen und syrischen Wurzeln in Augsburg auf.

15 Bilder So schwer hat das Erdbeben die Türkei und Syrien getroffen Foto: Adem Altan, AFP

"Das sind Betroffenheiten, die man nicht wegwischen kann." Bei der städtischen Gedenkveranstaltung am Mittwochabend auf dem Rathausplatz sprach ein Mann, der 20 Angehörige verloren hat. Das habe sie auch persönlich getroffen. "Wir sehen die Menschen in ihrem Leid", meint Weber. Dies müsse man als Stadtgesellschaft ernst nehmen. Der Stadtrat beginnt seine Sitzung am Donnerstag mit einer Gedenkminute. (skro)

