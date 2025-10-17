Icon Menü
Schwer betrunkener 64-Jähriger fährt mit Fahrrad gegen Mercedes

Der Mann war in Pfersee mit seinem E-Bike unterwegs. Da er zu viel getrunken hatte, übersah er einen Mercedes. Er hatte zwei Promille.
    Ein 64-Jähriger baute schwer betrunken einen Unfall. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Ein alkoholisierter 64-jähriger E-Bike-Fahrer hat am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in der Bürgermeister-Bohl-Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei stieß der Mann mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Mercedes. Dabei stürzte der 64-Jährige und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 64-Jährigen. (klijo)

