Schwerer Unfall in Grottenau: Auto erfasst Motorradfahrer

An einer Kreuzung in der Grottenau ist es zu einem folgenschweren Zusammenstoß gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr eine 25-Jährige mit ihrem Auto in der Ludwigstraße unterwegs. Als die Frau an der Kreuzung Grottenau/Kleine Grottenau nach links abbiegen wollte, stieß sie mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen.

Der 38-jährige Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei laut Polizei schwere Verletzungen zu. Die Frau und deren Mitfahrer blieben offenbar unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

Der genaue Unfallhergang wird derzeit ermittelt. Die Polizei bittet daher Zeugen, sich unter 0821/323-2110 zu melden. (ina)