Augsburg

12:00 Uhr

Schweres Unglück am Hauptbahnhof: Wie es den Zug-Kletterern inzwischen geht

Die beiden Zug-Kletterer vom Augsburger Hauptbahnhof liegen nach den lebensgefährlichen Stromschlägen in Spezialkliniken.

Plus Sie stiegen nachts am Augsburger Hauptbahnhof auf einen Zug und kamen der Oberleitung mit 15.000 Volt zu nahe. Im Fall der IC-Kletterer gibt es neue Details.

Von Ina Marks

Es muss einen ohrenbetäubenden Knall gegeben haben, als die zwei 21 Jahre alten Männer vergangene Woche nachts auf Gleis 1 des Hauptbahnhofes auf einen eingefahrenen Zug geklettert waren. Wie berichtet, sind die beiden dabei der Oberleitung, die eine elektrische Spannung von 15.000 Volt führt, zu nahe gekommen. Die Männer erlitten schwerste Verbrennungen und schwebten in akuter Lebensgefahr. Eine Sprecherin der Bundespolizei berichtet vom aktuellen Gesundheitszustand der Schwerverletzten.

"Sie sind inzwischen außer Lebensgefahr. Ihr Zustand ist stabil." Die jungen Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit, die aus dem Raum München stammen, waren nach dem Unglück zunächst in die Uniklinik gekommen. Wenig später wurden sie mit Rettungshubschraubern laut Information der Bahnpolizei in Spezialkliniken nach Nürnberg und nach Burgau geflogen. Dort werden sie weiterhin behandelt. Über die Schwere der Verbrennungen wird nichts bekannt gegeben. Warum die Männer auf den IC stiegen und ob sie alkoholisiert waren, könne man derzeit nicht sagen, so die Sprecherin. Der Unfallhergang sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Dennoch gibt es neue Details.

