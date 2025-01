„Schwierige Ausgangslage“: Arbeitslosigkeit in Augsburg steigt deutlich

Auf den ersten Blick ist ganz normal, was die Statistik der Augsburger Arbeitsagentur für den vergangenen Dezember abbildet. Im letzten Monat des Jahres steigen die Arbeitslosenzahlen nahezu immer – unter anderem, weil saisonale Beschäftigungen enden und bestimmte Branchen in der kalten Jahreszeit pausieren. Diesmal allerdings fällt der Anstieg auffallend deutlich aus. Die angespannte wirtschaftliche Lage macht sich offenbar zunehmend am Arbeitsmarkt bemerkbar.

Nach Auskunft der Arbeitsagentur lag die Arbeitslosenquote im Dezember in Augsburg bei 6 Prozent. Insgesamt 10.336 Menschen waren arbeitslos gemeldet – 90 mehr als im vorangegangen November. Besonders spürbar ist der Unterschied im Vergleich zum Vorjahr: Im Dezember 2023 waren 928 weniger Menschen arbeitslos gemeldet, also rund zehn Prozent. Die Arbeitslosenquote lag damals bei 5,5 Prozent. „Aufgrund der weiterhin konjunkturell schwierigeren Ausgangslage tun sich Arbeitslose, die jetzt ihre Stelle verlieren, schwerer, eine neue adäquate zu finden“, sagt Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg. Dies werde auch nicht leichter, „da wir einen kontinuierlichen Stellenrückgang haben. Auch bei den Stellenneumeldungen liegen wir deutlich unter den Zahlen des Vorjahres.“

Verschärfte Wirtschaftslage führt zu steigender Arbeitslosigkeit in Augsburg

Wobei sich verschiedene Entwicklungen parallel abzuspielen scheinen. „Der Arbeitsmarkt ist zweigeteilt“, teilt etwa das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) mit. „Industrie, Bau und Zeitarbeit verlieren, Gesundheit, Erziehung und Verkehr gewinnen. Die Beschäftigung geht in kleineren Betrieben zurück, nicht bei den großen.“ Und auch bei den Personengruppen, die verstärkt von Arbeitslosigkeit betroffen sind, gibt es Unterschiede – wenn auch mit klarer Grundtendenz. Mit Ausnahme schwerbehinderter Menschen (Rückgang um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) nahm Arbeitslosigkeit allenthalben zu. Besonders deutlich traf es in Augsburg Menschen unter 25 Jahren (plus 26,3 Prozent, insgesamt rund 1000 Betroffene). Häufiger ohne Job waren aber auch über 50-Jährige (plus 5,5 Prozent), Langzeitarbeitslose (plus 4,5 Prozent) sowie Ausländerinnen und Ausländer (plus 10,3 Prozent). Diese Gruppen tun sich auf dem Arbeitsmarkt erfahrungsgemäß schwerer.

Auch wenn die Arbeitslosenquote steigt, bleiben viele Stellen unbesetzt. Unternehmen meldeten der Augsburger Arbeitsagentur – sie deckt neben der Stadt auch die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg ab – gut 5000 verfügbare Jobs, allein im Dezember kamen knapp 1000 hinzu. Die meisten davon zählen zu den Bereichen Zeitarbeit, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe, Handel, Kfz-Instandhaltung und -Reparatur, Gesundheits- und Sozialwesen, öffentliche Verwaltung und Verteidigung.

Arbeitsagentur: Mehr Arbeitnehmer sind von Kurzarbeit betroffen

Unterdessen bleibt auch Kurzarbeit Thema. Mit Stand November haben 28 Betriebe im gesamten Bereich der Arbeitsagentur Kurzarbeit angezeigt. 21 davon zählen zum verarbeitenden Gewerbe, darunter allein zehn im Bereich Metall. „Wir beobachten die Zahlen mit wachen Augen“, betont Koller-Knedlik. Angezeigt war die Kurzarbeit für rund 584 Personen – etwa dreimal weniger als im Vormonat, jedoch rund dreimal so viel wie im Vorjahr. Gewisse Schwankungen sind bei Kurzarbeit nicht unüblich, deutschlandweit wird sie derzeit aber immer stärker nachgefragt.