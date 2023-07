Augsburg

07:00 Uhr

Schwimmbad-Pläne schlagen Wellen im Stadtrat

Plus Bei der Entscheidung zum Neubau des Spickelbads treffen die Meinungen aufeinander. Für mehr Wasserfläche gebe es nun keine Perspektive mehr, warnt die Opposition.

Von Stefan Krog

Der Stadtrat hat am Donnerstag die Weichen dafür gestellt, das Spickelbad bis zum Jahr 2030 neu zu bauen. In einer mehr als einstündigen Diskussion legten Regierungs- und Oppositionsfraktionen noch mal die Argumente für und wider auf den Tisch – am Ende lief es erwartungsgemäß auf den Vorschlag von Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) hinaus, einen Ersatzneubau zu errichten. Im Kern geht es um die Frage, wie der Spickelbad-Neubau sich in die grundsätzlichen Planungen zur Bäderentwicklung in Augsburg einfügt. Die Opposition sieht mit dem reinen Ersatzbau das übergeordnete Ziel, Wasserflächen zu vergrößern, in weiter Ferne verschwinden.

Wie berichtet, soll das Spickelbad – das in ähnlich schlechtem Zustand wie die Hallenbäder in Göggingen und Haunstetten ist – abgerissen und neu gebaut werden, weil sich eine Sanierung nicht mehr lohnt. Die Wasserfläche soll nach Möglichkeit etwas vergrößert und um einen Planschbereich für Kinder erweitert werden, im Wesentlichen bleibt es aber bei der Größe.

