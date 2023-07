Augsburg

10:00 Uhr

Sechs Männer schlägern sich nachts in der Augsburger Innenstadt

Sechs Männer gerieten in der Augsburger Innenstadt in Streit. Es gab eine körperliche Auseinandersetzung.

Schlägerei in der Augsburger Innenstadt: Am Samstag gerieten mehrere Männer gegen 4 Uhr in der Halderstraße körperlich aneinander. Laut Polizei ging es im Streit um Frauen. Scheinbar gerieten die sechs Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren aufgrund ihrer Begleiterinnen in Streit. Im Verlauf der Streitereien gingen sich die Männer gegenseitig körperlich an und beleidigten sich. Alle Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. (möh)

