Segway-Fahrerin in Augsburg hatte getrunken und Drogen dabei

Die 34-Jährige geriet mit ihrem Gefährt in der Nacht zum Sonntag alkoholisiert in eine Verkehrskontrolle. Jetzt wird gegen sie auch noch wegen einer anderen Sache ermittelt.

Folgen hatte eine Verkehrskontrolle in der Nacht zum Sonntag für eine 34-Jährige Segway-Fahrerin in der Innenstadt. Die Frau wurde am Hohen Weg gestoppt, so die Polizei. Die Beamten stellten bei ihr Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Zudem wurde eine geringe Menge Marihuana bei ihr gefunden. Die Fahrt war für die 34-Jährige zu Ende, das Marihuana wurde sichergestellt. Gegen die Frau wird wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (eva)