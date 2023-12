Augsburg

Seit 43 Jahren verkauft er Krippen auf dem Augsburger Christkindlesmarkt

Plus Für Robert Scheiderer sind Krippen nicht nur ein Geschäft. Sie erzählen Geschichten, bereichern Weihnachten und sind ein wichtiges Zeichen in unruhigen Zeiten.

Von Andrea Wenzel

Was wäre Weihnachten ohne Krippe? Für Robert Scheiderer unvorstellbar. Der 76-jährige Augsburger hat sein ganzes Berufsleben lang mit Krippen zu tun und betreibt seit 43 Jahren einen Stand auf dem Augsburger Christkindlesmarkt. Auch in diesem Jahr steht er, obwohl gesundheitlich angeschlagen, wieder regelmäßig auf dem Markt. Denn für ihn sind Krippen nicht nur ein Geschäft. Sie erzählen eine Geschichte und sind, sagt Robert Scheiderer, gerade in schweren Zeiten ein wichtiges Symbol.

An diesem Vormittag ist es regnerisch, der viele Schnee der letzten Tage taut, es ist ungemütlich draußen. Trotzdem sind schon einige Menschen gleich zur Öffnung des Christkindlesmarkts unterwegs. Der ein oder andere bleibt am Stand von Robert Scheiderer in der Nikolausstraße stehen. Das freut den Mann, der seit seiner Ausbildung zum Industriekaufmann mit Holzschnitzereien und Krippen zu tun hat, einen Großhandel führte und einige Jahre auch ein Geschäft für Schnitzereien in Augsburg betrieb. Weihnachten, findet Scheiderer, ist das letzte christliche Kulturgut, dass noch intensiv begangen werde. Viele andere kirchlichen Feste würden zunehmend verwässert. Selbst an Weihnachten stünden Glühwein und Bratwurst in der Werbung ganz oben. "Dabei sind die Weihnachtsmärkte ursprünglich rund um die Krippen entstanden. Denn sie enthalten die Botschaft von Weihnachten", weiß der 76-Jährige. Die Krippe sei ein Zeichen für Friede und Menschlichkeit. "Daran sollten wir uns in den aktuellen Zeiten mit all den Kriegen erinnern", findet er.

