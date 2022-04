Seit drei Wochen vermisst: Polizei sucht nach einer 15-Jährigen aus Augsburg

Bereits seit Anfang April wird eine 15-Jährige aus Augsburg vermisst. Nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und bittet bei der Suche um Mithilfe.

Seit Anfang April 2022 wird die 15-jährige Michelle Töpelt vermisst. Sie verließ ihre Wohngruppe, in der sie untergebracht war, in unbekannte Richtung und kehrte seither nicht mehr zurück. Die 15-Jährige war in der Vergangenheit schon mehrfach aus dem Heim abgängig. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung des Mädchens vor. Nachdem sie sich bislang noch nicht gemeldet hat und ihr aktueller Aufenthaltsort nach wie vor unbekannt ist, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Die 15-jährige Michelle Töpelt aus Augsburg wird vermisst. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

So beschreibt die Polizei die vermisste 15-Jährige aus Augsburg

Die Beschreibung des Mädchens: Sie ist circa 162 cm groß, von schlanker Statur und hat mit ihrem schwarzen Haar ein "altersentsprechendes Aussehen". Zuletzt war das Mädchen mit schwarzen Jeans, schwarzer Winterjacke und dunklen Sneaker bekleidet. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3810 oder an jede andere Polizeidienststelle. (sil)

