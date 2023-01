Seit Jahren geschlossen: Wie geht es mit der Gastronomie im Abraxas weiter?

Plus Drei Jahre ist es her, dass die Stadt für das Abraxas einen Pächter suchte. Der ist mit Franz Fischer gefunden, doch geöffnet ist nach wie vor nicht. Woran das nach seinen Angaben liegt.

In der städtischen Ausschreibung vor drei Jahren hieß es, dass ein neuer Pächter ab dem "nächstmöglichen Zeitpunkt" gesucht werde. Seitdem aber ist die Gastronomie im Kulturhaus Abraxas in Augsburg-Kriegshaber geschlossen. Der neue Pächter Franz Fischer, der von der Stadt den Zuschlag für den einstigen Reesegarden erhalten hatte, wollte eigentlich vergangenen September eröffnen, doch der Gastrobetrieb ist nach wie vor nicht angelaufen. Das sorgt bei manchen Augsburgern für Unmut. Fischer hingegen beruhigt.