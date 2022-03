Augsburg

vor 20 Min.

SEK überwältigt Mann in Augsburg: Schon öfters Einsätze in dem Haus

Plus Ein Mann hat am späten Mittwochabend einen SEK-Einsatz in einem Wohnblock in Augsburg-Oberhausen ausgelöst. Diese Adresse war der Polizei schon bekannt.

Von Ina Marks

Aufregung herrschte am späten Mittwochabend im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Immer mehr Polizisten aus sämtlichen Polizeiinspektionen der Stadt rückten an, auch schwer Bewaffnete eines Sondereinsatzkommandos sowie Berufsfeuerwehr und Rettungswagen. Ihr Ziel war ein Wohnhausblock in der Weißstraße, die von der Donauwörther Straße abzweigt. Dort hatte ein 30-jähriger Mann, mit einem Messer bewaffnet, Nachbarn bedroht. Es war nicht das erste Mal, dass die Polizei zu diesem Wohngebäude gerufen wurde.

