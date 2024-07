Selfies an Bahngleisen: Polizei warnt vor gefährlichem Trend

Der 19-Jährige, der im Juli in München auf einen Waggon geklettert war und einen Stromschlag erlitten hatte, ist an seinen Brandverletzungen gestorben. Die beiden Männer, die sich vergangenen Herbst am Augsburger Hauptbahnhof auf ähnliche Weise in Lebensgefahr brachten, überlebten schwerverletzt.

Foto: Bundespolizeidirektion München, dpa