vor 43 Min.

"Selten so geärgert": Vandalen beschmieren SPD-Bürgerbüro im Domviertel

Plus Unbekannte haben nachts das Bürgerbüro der Sozialdemokraten in Augsburg beschädigt. SPD-Chef Dirk Wurm ist empört. Was er vermutet.

Von Ina Marks

Es ist kein kleines Graffiti. Die Täter haben die komplette Fassade des SPD-Bürgerbüros im Domviertel großflächig beschmiert. Die rote Farbe wurde sogar an den Erdgeschoss-Fenstern des Gebäudes in der Jesuitengasse angebracht. Er habe sich selten so geärgert, sagt Dirk Wurm. Bei Augsburgs SPD-Chef hatte sich am Samstagvormittag die Polizei gemeldet.

Wurm wurde von der Beschädigung am Bürgerbüro informiert. "Offenbar hatte eine Polizeistreife in der Nacht auf Samstag zwischen drei und vier Uhr die Schmierereien entdeckt." Er glaubt, dass die SPD von einem oder mehreren Unbekannten gezielt ins Visier genommen wurde. "Hier ging es nicht nur darum, eine Fassade zu verschandeln. Mit roter Farbe so das Bürgerbüro der SPD zu beschmieren, das ist ein bewusster Anschlag." Für Wurm ein "feiger Akt der Zerstörung".

