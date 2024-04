Senior stürzt über herumliegenden E-Scooter

Am Samstag stürzte ein Fahrradfahrer schwer. Der 80-Jährige sah wohl einen am Boden liegen E-Scooter zu spät.

Am Samstag, gegen 12.30 Uhr, war ein 80-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Schackstraße in Lechhausen unterwegs. In der Unterführung sah der Senior laut Polizeibericht offenbar einen quer am Boden liegenden E-Scooter zu spät und stürzte. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen im Gesicht und an den Armen zu. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (ziss)