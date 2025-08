Senior verschwunden: Polizei sucht nach vermisstem 83-Jährigen

Die Polizei in Augsburg sucht nach einem Menschen. Den Angaben der Beamten zufolge werde seit Donnerstag, 10. Juli, Augsburg, der 83-jährige Ioan Mihai aus der Stadt vermisst. „Verwandte meldeten ihn im Nachgang als vermisst“, heißt es von der Polizei, die die Bevölkerung um Mithilfe bittet. Ihren Angaben zufolge verließ der 83-Jährige am 10. Juli eine Pension in Augsburg und ist seitdem vermisst. „Mögliche Hinwendungsorte sind der Polizei derzeit nicht bekannt“, heißt es weiter. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Figur sein. Er wiegt demnach etwa 75 Kilogramm und ist Brillenträger. Er trägt einen ergrauten Vollbart und hat einen kurzen ergrauten Haarkranz. Zuletzt soll er einen kleinen Koffer mit Tragegurt, eine rote Tragetasche und einen Krückstock mit sich geführt haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310, nimmt sie aber auch unter oder dem Polizeinotruf 110 entgegen. (jaka)

