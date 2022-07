Seniorenbeirat fordert besseren Schutz von Fußgängern in Augsburg

Jeder vierte Verkehrsteilnehmer in Augsburg ist zu Fuß unterwegs. Jetzt wird die Stadt aufgefordert, ein Konzept zu entwickeln, um Fußgänger besser zu schützen.

Es gibt in Augsburg viele Stolperfallen für ältere Menschen im Straßenverkehr: E-Scooter, die auf der Straße liegen; Radfahrer, die auf dem Gehweg vorbeizischen; Autofahrer, die Fußgängern die Vorfahrt nehmen. Der Seniorenbeirat hat eine Umfrage gestartet, um das Meinungsbild von Fußgängerinnen und Fußgängern abzufragen. Details der Umfrage werden noch unter Verschluss gehalten. Die Botschaft ist aber schon mal klar: Die Stadt Augsburg wird aufgefordert, ein Konzept zu entwickeln, das Fußgängern mehr Schutz bietet.

Seniorenbeirat und Behindertenbeirat hatten eine Umfrage initiiert

Die Umfrage war von Behinderten- und Seniorenbeirat initiiert worden. Bekannt ist, dass jeder vierte Verkehrsteilnehmer in Augsburg zu Fuß unterwegs ist. "Angesichts der bevorstehenden Mobilitätswende ist zu erwarten, dass dieser Anteil eines umweltfreundlichen Verkehrs sich auch in Zukunft weiter steigern wird", teilt der Seniorenbeirat mit. Daher sei es an der Zeit, sich mit den Rahmenbedingungen für Fußgänger perspektivisch auseinanderzusetzen. Auch im "Augsburger Mobilitätsplan", der derzeit erstellt wird, solle das Thema eine wesentliche Rolle spielen. Begrüßt wird vom Seniorenbeirat indes, dass die Stadt Augsburg die Stelle eines Fußgängerbeauftragten schaffen möchte.