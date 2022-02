Augsburg

06:47 Uhr

Skandalheim Ebnerstraße: Italienischer Träger will sich zurückziehen

Plus Nach der Schließung des Seniorenheims in der Augsburger Ebnerstraße teilt der Betreiber Sereni Orizzonti über einen Anwalt mit, wie er weiter vorgehen will.

Von Miriam Zissler

Am Samstag hatte die Stadt Augsburg den Betrieb des umstrittenen Seniorenheims Ebnerstraße in Oberhausen untersagt und die Schließung angeordnet. Der italienische Betreiber Sereni Orizzonti hatte es trotz mehrfacher Aufforderungen bis dahin nicht geschafft, die Einrichtung personell so auszustatten, dass eine Fortführung möglich gewesen wäre. Nun hat sich ein Anwalt an die Stadt gewandt, der den Betreiber vertritt, und das weitere Vorgehen besprochen.

