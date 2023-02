Seniorenheim Ebnerstraße: Ein Jahr nach Schließung ist der Fall noch nicht erledigt

Die Vorfälle im Seniorenheim Ebnerstraße können noch nicht zu den Akten gelegt werden. Die Stadt Augsburg wartet auf eine Kostenerstattung des Betreibers.

Die Aufregung war groß vor einem Jahr: Die Stadt schloss damals das Seniorenheim in der Ebnerstraße. An einem Samstag, es war der 19. Februar, wurden die letzten Bewohnerinnen und Bewohner in andere Einrichtungen verlegt. Die Aktion, die die Stadt Augsburg und verschiedene Rettungsorganisationen tagelang beschäftigt hatte, war der vorläufige Schlusspunkt nach einem wochenlangen Hin und Her zwischen der Betreiberfirma und der Heimaufsicht. Auch heute noch ist der Fall Ebnerstraße bei der Stadt nicht abgeschlossen.

139 Pflegeplätze hatte das Seniorenheim Ebnerstraße einmal angeboten, zuletzt waren noch 86 Frauen und Männer, die nach der Schließung in anderen Pflegeheimen untergebracht werden mussten. Die Stadt hatte damals die Reißleine gezogen: Die städtische Heimaufsicht hatte dem Betreiber, ein Tochterunternehmen des italienischen Konzerns Sereni Orizzonti, den Betrieb untersagt - eine zuverlässige Pflege war unter anderem aufgrund von fehlendem Personal nicht mehr gewährleistet gewesen. Bei der Verlegung der Patienten habe der Betreiber damals keinerlei Hilfe angeboten, für die Kosten des Einsatzes ist er bislang auch nicht aufgekommen.

Verwaltungs- und Evakuierungsgebühren wurden noch nicht beglichen

"Die Stadt Augsburg ist hierfür in Vorleistung gegangen. Konkrete Zahlen liegen dem Gesundheitsamt nicht vor, aber es kann von Verwaltungs- und Evakuierungsgebühren im oberen vierstelligen bis unteren fünfstelligen Bereich ausgegangen werden", teilt das Gesundheitsamt auf Anfrage mit. Der Fall Ebnerstraße konnte dort noch nicht zu den Akten gelegt werden. Die Heimaufsicht kümmere sich um die juristische Aufarbeitung, da die Verfahren noch nicht rechtsgültig abgeschlossen sind.

In den vergangenen Monaten ist es ruhig um das Pflegeheim geworden. Angehörige und ehemalige Bewohner hatten im Nachgang teils Zahlungsaufforderungen in Höhe von mehreren tausend Euro vom Betreiber erhalten. Der Bezirk Schwaben bestätigte gegenüber unserer Redaktion, dass sie über Betreuerinnen oder Betreuer zwei Zahlungsaufforderungen in Höhe von über 18.100 Euro und über 3.400 Euro erhalten hatten. Nachdem diese Zahlungsaufforderungen nicht berechtigt waren, wurden sie auch nicht beglichen.

Der Kontakt zum Anwalt des Betreibers Ebnerstraße ist abgebrochen

Die Oberhauser Einrichtung steht nach wie vor leer. Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU) hatte sich im Frühjahr vergangenen Jahres zwar bemüht, das Gebäude für eine Zwischennutzung - etwa für eine Unterkunft für Geflüchtete - anzumieten. Dafür stand das Sozialreferat im Kontakt mit dem Anwalt des Betreibers. "Es hat diesen Kontakt gegeben. Auf ein Anschreiben der Stadt hat der Rechtsbeistand des Betreibers jedoch nicht mehr reagiert. Wir gehen davon aus, dass dieser zwischenzeitlich nicht mehr mandatiert ist", so Schenkelberg.

Das Seniorenheim Ebnerstraße war in der Augsburger Pflegelandschaft eine vergleichsweise günstige Einrichtung. Die weggefallenen Plätze konnten bislang nicht ersetzt werden. Grundsätzlich sei es schmerzlich, stationäre Pflegeplätze zu verlieren, sofern sie der erforderlichen Qualität entsprechen, heißt es aus dem Sozialreferat: "Aktuell ist es aber so, dass nicht fehlende Einrichtungen das Angebot an stationären Pflegeplätzen reduzieren. Der begrenzende Faktor sind fehlende Fachkräfte." Die Herausforderung sei es künftig, genügend und ausreichend qualifiziertes Personal in der Pflege zu bekommen. Die Stadt Augsburg verweist dabei auch auf ihre Resolution zum Fachkräftemangel im sozialen und pädagogischen Bereich. Die Stadt und rund 50 Einrichtungen, vor allem Kitas, hatten Ende Januar einen Brandbrief geschrieben, in dem sie Unterstützung von Bund und Land bei der Behebung des Fachkräftemangels im sozialen und pädagogischen Bereich fordern.