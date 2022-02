Augsburg

vor 40 Min.

Seniorenheim Ebnerstraße: Stadt untersagt den Betrieb

Am Samstagmittag war die Aufgabe geschafft: Die Stadt hat alle Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims Ebnerstraße in andere Einrichtungen verlegt.

Plus Am Samstagmittag waren alle Bewohner des Heims verlegt. Ob und wie es in der Ebnerstraße weitergeht, weiß niemand. Die Stadt steht vor Herausforderungen.

Am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr war die Aktion beendet: Die Stadt hatte sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner des umstrittenen Pflegeheims in der Ebnerstraße in andere Einrichtungen verlegt. Das Heim steht damit leer - und das wird wohl auch länger so bleiben: Die städtische Heimaufsicht hat dem italienischen Betreiber laut Auskunft von Augsburgs Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) den Betrieb untersagt. Ein "Nachbessern" der desolaten Pflegesituation sei damit nicht mehr möglich. "Der Träger müsste einen völlig neuen Antrag stellen", so Erben. Vor Herausforderungen steht damit aber auch die Stadt: Durch die Schließung des Heims gehen in Augsburg 120 Pflegeplätze verloren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen