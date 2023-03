Seniorin lebt freiwillig auf Baustelle – nun gibt es Probleme bei Sanierung

Diese Wohnlage aus den 1960er-Jahren sieht gerade ungewöhnlich aus. Bei der Sanierung traten Probleme auf. Für die wohl älteste Bewohnerin gibt es einen Lichtblick.

An diesem Sanierungsvorhaben nahe dem Roten Tor läuft einiges anders. Außergewöhnlich ist etwa, dass eine hochbetagte Bewohnerin unbedingt mitten in der Baustelle wohnen bleiben wollte. Ungewöhnlich ist auch, wie die Wohnanlage an der Ecke Provinostraße/Gärtnerstraße im Moment von außen aussieht: Ein Teilgebäude ist fast fertig saniert und wirkt sehr modern. Die andere Hälfte sieht aus wie von vorgestern. Das hat Gründe. Auf der Baustelle läuft manches nicht, wie geplant.

Ursprünglich gehörte der Gebäudekomplex einem Münchner. Nachdem er verkauft hat, saniert eine Immobilienfirma die Anlage aus den 1960er-Jahren und veräußert die Wohnungen an Kapitalanleger. Wie Stephan Hoffmann, Projektleiter bei der Bayerischen Bauunion, erklärt, soll das Augsburger Vorhaben ein Referenzprojekt werden. Es soll zeigen, wie man umfassende energetische Sanierungen zeitgemäß durchführen kann und vom Prinzip her die Bewohner mitnimmt. Alle 24 betroffenen Mieterinnen und Mieter erhielten laut Hoffmann das Angebot, während der Bauzeit in eine andere Wohnung aus dem Augsburger Bestand der Immobilienfirma umzuziehen und danach wieder zurückzukehren. Allerdings ist dann eine höhere Quadratmetermiete fällig.

Wohnanlage in Augsburg soll ein Referenzprojekt werden

Dieses Rückkehr-Angebot und jeweils eine Ersatzwohnung für die Dauer der Sanierung gehöre zur Firmenphilosophie. Die Bayerische Bauunion habe in zehn Jahren rund 400 Wohnungen in Augsburg umfassend energetisch saniert und genügend Angebote in ihrem Bestand. Eine Mieterin, die über 80-jährige Gertrud Steinbüchel, wollte sich einen Umzug in ihrem Alter nicht mehr antun und trotz der Bauarbeiten lieber an Ort und Stelle bleiben, um auf eine frisch sanierte Wohnung zu warten. Auch das wurde ermöglicht. Trotzdem spricht Hoffman nun von einer "schwierigen Situation" für betroffene Mieter. Dies habe mit zeitlichen Verzögerungen zu tun. Bei dem Augsburger Projekt seien mehrere Probleme zusammengekommen, wie er es so noch nicht erlebt habe.

Zwar sei das erste Gebäude inzwischen "eigentlich fertig saniert". Allerdings habe es bei den Bauarbeiten unvorhergesehene Herausforderungen gegeben. Hoffmann zufolge hatte das Unternehmen eine Lösung für den Brandschutz, die per Gutachten abgesichert war. Dann habe die Stadt nachträglich verlangt, zwei Bäume vor der Wohnanlage aus Brandschutzgründen zu fällen. Die Fällungen hätten im Februar gerade noch kurz vor Beginn der Vogelbrutzeit veranlasst werden können.

Neue Anschlüsse für Strom und Fernwärme dauern

Um die Wohnungen zeitgemäß zu heizen, habe das Unternehmen vor rund eineinhalb Jahren einen Anschluss ans Fernwärmenetz bei den Stadtwerken beauftragt. Dieser Anschluss sei erst diesen März fertig geworden. Dazu kommt nach Angaben des Projektleiters, dass der Stromanschluss für die beiden Gebäude der Wohnanlage künftig aufgeteilt werden muss, obwohl die Häuser zuvor gemeinsam versorgt worden seien. Die Zuleitungen von der Straße seien im Mai 2022 in Auftrag gegeben worden, würden aber erst jetzt verlegt. Im Ergebnis sei der erste Bauabschnitt drei Monate in Verzug geraten. Nun hofft er, die frisch sanierten 14 Wohnungen im April übergeben zu können. Rund die Hälfte der früheren Mieter wolle zurückkehren, sagt Hoffmann. Auch Gertrud Steinbüchel werde jetzt eine neu hergerichtete Bleibe bekommen.

Das zweite Gebäude sieht hingegen noch aus wie früher. Dort soll die energetische Sanierung nun weitergehen. Die Mieter seien inzwischen weitgehend in Ersatzwohnungen umgezogen, sagt Hoffmann. Sobald das Gebäude leer ist, sollen die Bauarbeiten beginnen. Der Fertigstellungstermin für die 13 Wohnungen sei zum Jahreswechsel 2023/24 geplant - wenn diesmal alles läuft wie geplant.