Augsburg

Sensoren sollen die historischen Wassertürme schützen

Plus Stadt Augsburg und Stadtwerke erproben ein Projekt mit drahtlosen Messfühlern. Auch Baumbewässerung, Müllcontainer-Leerung und Winterdienst sollen vom Funknetz profitieren.

Von Stefan Krog

Die Kästchen sind etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel, lassen sich aufgrund ihres Batteriebetriebs praktisch überall installieren und verschicken ständig Daten: Seit dem Sommer haben die Stadtwerke 13 Sensoren in den historischen Wassertürmen am Roten Tor installiert, die pro Tag etwa 4000 Messwerte erfassen: Zahl der Besucher, Luftfeuchte, Temperaturen und geöffnete Fenster. Auch der Wasserzähler hat einen Sensor, der im Fall eines Wasserrohrbruchs auf einem Handy Alarm schlagen würde. "Wir haben so die Möglichkeit, Gefahren zu erkennen, bevor ein Schaden entsteht", so Gerhard Huber, Leiter der Denkmalschutzbehörde bei der Stadt. Denn die Wassertürme mit ihren Holzeinbauten sind empfindlich, der Zutritt ist nur in zahlenmäßig begrenzten Führungen möglich.

