Augsburg

vor 38 Min.

Sexuell belästigt: Häufen sich gerade Überfälle auf Frauen?

In Augsburg wurden zuletzt drei Frauen am späten Abend oder nachts von Männern bedrängt. Die Polizei aber beruhigt. Es gebe keine Häufung sexueller Übergriffe.

Plus Drei Frauen sind im Juli in Augsburg von Männern sexuell bedrängt worden. Die Taten passierten nachts auf offener Straße. Was die Polizei dazu sagt.

Von Ina Marks

Eine 20-Jährige wird am späten Abend am Schlössle in Lechhausen von zwei Männern festgehalten und begrapscht. Weil ein Zeuge dazwischengeht, lassen sie von ihr. Als eine 23-Jährige nachts vom Bahnhof Haunstetter Straße kommt, wird sie ein paar Straßen weiter von einem Unbekannten begrapscht, dann läuft der Täter davon. Eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes ist in der Nacht im Bereich der Grottenau unterwegs, plötzlich wird die 57-Jährige bedrängt. Der Täter verlangt Sex. Als sie sich weigert, wird sie geschlagen. Die Situation eskaliert weiter. Im Univiertel wird eine 24-Jährige belästigt. Vier Fälle im Monat Juli - häufen sich in Augsburg derzeit die Übergriffe auf Frauen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen