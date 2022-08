Sexuelle Belästigung in Innenstadt-Club? Polizei sucht Zeugen

Im Augsburger Nachtleben wird eine 26-jährige Frau sexuell belästigt. Der mutmaßliche Täter geht auch auf Personal los. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

In einem Club in der Afrastraße ist in der Nacht auf Sonntag eine 26-Jährige mutmaßlich sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 4 Uhr. Die Frau wandte sich daraufhin an einen Mitarbeiter des Clubs, der den 40-jährigen mutmaßlichen Täter der Räumlichkeiten verwies. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Männern.

Polizei meldet mutmaßliche sexuelle Belästigung in Augsburger Nachtclub

Die Polizei kam an den Ort des Geschehens, um den Sachverhalt aufzunehmen. Sie ermittelt nun wegen des Vorfalls - und sucht Zeugen der möglichen sexuellen Belästigung. Hinweise nimmt sie telefonisch unter 0821/323-2110 entgegen. (kmax)