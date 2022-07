Sexuelle Belästigung: Mann greift Frau unter den Rock - und wird gefasst

Eine 27-jährige Frau wird in der Nacht auf Donnerstag Opfer eines sexuellen Übergriffs. Der mutmaßliche Täter flieht, die Polizei kann ihn aber schnell fassen.

Eine 27-jährige Frau ist in der Nacht auf Donnerstag Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Wie die Polizei mitteilt, hielt sie sich gegen 3.45 Uhr in der Baumgartnerstraße auf, als sich ein 19-Jähriger näherte. Er griff ihr unter den Rock in den Intimbereich und flüchtete anschließend. Die Frau informierte die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen eine Fahndung einleitete.

27-Jährige wird in Augsburger Innenstadt Opfer von sexueller Belästigung

Im Bereich der Hochschule entdeckte eine Streife einen Mann, der daraufhin flüchtete. Die Beamten holten den Mann ein und nahmen ihn fest. Laut Polizei wurde er "nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen" wieder entlassen. Gegen den Mann wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt. (kmax)