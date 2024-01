Sheridan-Areal: Jetzt haben alle Baugemeinschaften gekauft

Der erste Schritt für den Bau von insgesamt 120 innovativen Wohnungen ist inzwischen getan. Zwischenzeitlich standen Projekte auf dem Prüfstand.

Auf dem Sheridan-Areal zeichnet sich bei den vier Baugemeinschaften, die dort in den insgesamt rund 120 Wohnungen innovative Wohnkonzepte verfolgen wollen, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen eine Umsetzung der Projekte ab. Die Baugemeinschaft Sheridan Park & Junia hat bereits vor einigen Monaten mit dem Bau der drei Mehrfamilienhäuser mit 33 Wohnungen begonnen, auch die Münchner Genossenschaft Wagnis hat im vergangenen Frühjahr ihr Baufeld gekauft. Kurz vor Jahreswechsel kauften nun auch die Augsburger Genossenschaft Wogenau und das übers Mietshäusersyndikat organisierte Projekt Sherlo die Grundstücke. Alle vier Gemeinschaften hatten in einer Konzeptvergabe den Zuschlag der Stadt für die Grundstücke bekommen.

Die deutlich gestiegenen Kreditzinsen im Zusammenspiel mit den gestiegenen Baupreisen hatten bei einem Teil der Projekte eine Überarbeitung der Pläne nötig gemacht. Zeitweise standen - abgesehen von der Baugemeinschaft Sheridan Park & Junia - alle Projekte auf dem Prüfstand. Die Stadt gewährte eine verlängerte Kauffrist bis Ende 2023, sah aber keine weiteren Möglichkeiten, den Projekten unter die Arme zu greifen. Von den Grünen als Koalitionspartner kam deswegen Kritik, wenn auch nicht allzu forsch geäußert.

Alternativen zum herkömmlichen Wohnungsbau

Die geplanten Mehrfamilienhäuser am westlichen Rand des Sheridan-Areals sollen einen Ausblick darauf geben, wie Wohnungsbau in Augsburg auch aussehen könnte: Die Stadt hat vier Grundstücke an Baugemeinschaften vergeben, die sich dort mit Konzepten bewerben mussten - die Ideen reichen bei den Projekten von großen Gemeinschaftsräumen, die dafür kleinere Wohnungen ermöglichen über Co-Working-Räume als Platz fürs Heimbüro bis zu begrünten Fassaden, einer Nachbarschaftsbücherei und Begegnungsflächen. Im Mittelpunkt: Das neue Zuhause selbst mitgestalten, statt anonymes Wohnen ohne Nachbarschaftskontakt. Teils handelt es sich um klassische Eigentumswohnungen, teils um genossenschaftlich oder genossenschaftsähnlich organisierte Wohnungen, die dauerhaft zu stabilen Preise bewohnbar sein sollen.

Lesen Sie dazu auch