18:30 Uhr

Innovative Ideen für das Sheridan-Areal: Wohninitiativen hoffen auf Durchbruch

Plus Auf dem Sheridan-Areal soll Platz für besondere Wohnbauprojekte sein. Zwei Bauherren haben trotz schwieriger Bedingungen gekauft – für die übrigen tickt die Uhr.

Von Stefan Krog

Es waren Monate des Umplanens, Sparens und des Zitterns - doch trotz der Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt könnte es für die beiden Wohnungsbau-Initiativen "Sherlo" und "Wogenau" jetzt doch klappen, auf dem Augsburger Sheridan-Areal insgesamt um die 80 Wohnungen zu bauen. Die gestiegenen Baupreise verbunden mit den seit einem Jahr deutlich nach oben gegangenen Kreditzinsen hatten den Baugemeinschaften zwischenzeitlich erheblich zu schaffen gemacht, weil ursprüngliche Kalkulationen nicht mehr aufgingen und manche Wohnungsinteressenten absprangen. Teils fehlen noch Geld oder die künftigen Bewohner, doch die Initiatoren sehen inzwischen wieder Perspektiven für die Umsetzung.

Die Stadt hatte vor zwei Jahren auf dem Sheridan-Areal vier Grundstücke erstmals in einer sogenannten Konzeptvergabe an Baugemeinschaften vergeben, die innovative Wohnideen umsetzen möchten. Die späteren Bewohner sind zum Teil schon in der Planungsphase an Bord und bringen sich ein, sodass bereits vorab enge Nachbarschaften entstehen. Gemeinschaft soll später eine große Rolle spielen, etwa mit gemeinsam genutzten Flächen in den Wohnanlagen.

