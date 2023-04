Sheridan-Wohnprojekte: Zwei Bauherren haben gekauft

Die Stadt ermöglicht bei der Konzeptvergabe als einzige Unterstützung angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen einen Aufschub beim Kauf. Die Grünen hätten sich mehr gewünscht.

Der Stadtrat sieht keine Möglichkeit, den vier Baugemeinschaften auf dem Sheridan-Areal in größerem Maße entgegenzukommen. Wie zu erwarten, beschloss der Stadtrat in nicht öffentlicher Sitzung, dass einzig eine Fristverlängerung zum Kauf bis Jahresende gewährt werden kann. Allerdings müssen die Grundstücke dafür neu bewertet werden, was faktisch auf eine Verteuerung hinauslaufen wird. Ein Teil der Baugemeinschaften hatten angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen mit hohen Bauzinsen und Baupreisen um Unterstützung durch die Stadt gebeten.

Inzwischen wurde bekannt, dass die Baugemeinschaft Sheridan Park&Junia und die Münchner Genossenschaft Wagnis die Grundstücke gekauft haben. Die Augsburger Genossenschaft Wogenau ist aktuell noch am Rechnen, ebenso das Bauprojekt Sherlo, das bei der Finanzierung unter anderem auf Direktkredite von privaten Unterstützern zählt. Mit dem Konzeptvergabeverfahren will die Stadt Wohnkonzepte fördern, die in sozialer, ökologischer oder architektonischer Hinsicht neue Akzente setzen.

Die Stadtrats-Grünen deuteten an, dass sie mit der erzielten Unterstützung nicht voll zufrieden sind. Den Baugruppen blase ein rauer Wind ins Gesicht. "Wir hoffen trotzdem, dass die gewonnene Zeit dazu führt, dass alle Baugruppen und Genossenschaften in die Realisierung starten können", so Fraktionsvorsitzende Verena von Mutius-Bartholy. Die Konzeptvergabe solle eine längst überfällige Zeitenwende einleiten.

"Gerade Baugruppen, Genossenschaften und andere alternative Projektformen bereichern nicht nur ein Quartier, sondern sorgen auch dafür, dass Wohnraum nicht als Spekulationsmasse missbraucht wird", so Stadträtin Christine Kamm. Man wolle sich weiter dafür einsetzen, dass diese Bauformen in Augsburg umgesetzt werden können. (skro)