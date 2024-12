Shopping Queen in Augsburg: In Folge 5 bekommt die Kandidatin ein teures Geschenk

Zum großen Finale am fünften Tag von Shopping Queen in Augsburg ist Bärbl Reitmeier an der Reihe. Das Motto ist ein Silvesteroutfit mit dem Auftrag „Sorge mit deinem Outfit für ein modisches Feuerwerk auf dem Laufsteg.“ Außerdem bekommt jede Kandidatin eine Überraschung aus dem Adventskalender. Bärbl Reitmeiers Konkurrentinnen hatten in den Tagen zuvor ordentlich vorgelegt, besonders Christine Munteanu, die am Mittwoch die vollen 40 Punkte von ihren Konkurrentinnen bekommen hatte. Doch wie ging das Rennen letztlich aus?

Bärbl ließ sich vom Erfolg ihrer Vorgängerin nicht beeindrucken. Die 36-Jährige wohnt knapp eine halbe Stunde außerhalb von Augsburg entfernt in einem neuen Haus. Dieses habe ihr Mann Paul, der von Beruf Zimmerer ist, komplett selbst gebaut. Moderator Guido Maria Kretschmer staunt nicht schlecht. „Das ist ja ein Top Mann“, sagt er. Die anderen Kandidatinnen sind außerdem von Bärbls zweistöckigem begehbaren Kleiderschrank beeindruckt. „Es darf schon schick sein, aber es muss bei mir auch immer ein bisschen rough sein“ sagt die Kosmetikerin über ihren eigenen Style.

Im Adventskalender wartet eine besondere Überraschung

Bevor es losgehen kann, gibt es auch für Bärbl noch eine Überraschung aus dem Adventskalender. Und die hat es in sich, denn hinter Türchen Nummer 20 verbirgt sich ein Gürtel des italienischen Modeunternehmens Dolce & Gabbana im Wert von 650 Euro. Bärbl ist begeistert, allerdings stellt der Gürtel sie auch vor Herausforderungen, denn diesen mit einem Silvesteroutfit zu kombinieren, könnte schwierig werden. Unterstützt wird Bärbl beim Shopping von ihrer Nachbarin Jasmin.

Ein durchsichtiges Top lässt die Tattoos wirken

Und damit beginnen auch schon die vier Stunden Shoppingzeit. Nachdem die 30 Minuten Fahrt nach Augsburg geschafft sind, geht es für Bärbl und Jasmin als erstes zum Modepark Röther. Guido rät Bärbl konsequent zu Pailletten in Kombination mit dem Gürtel, doch Bärbl hat andere Pläne. Ein durchsichtiges schwarzes Top, soll als Basis dienen und die Tattoos der 36-Jährigen zur Geltung bringen. Außerdem soll entweder ein langer Tüllrock oder ein kurzer, schwarzer Lederrock dazukommen. Da Bärbl sich aber nicht voreilig entscheiden will nimmt sie beide mit. Außerdem stattet sie sich mit großen goldenen Ohrringen und einigen goldenen Armreifen aus. Mit 200 Euro weniger im Budget machen sich Bärbl und Jasmin auf die Suche nach Schuhen.

Diese finden sie bei Schuh Schmid in der Augsburger Innenstadt. Bärbl entscheidet sich für Stiefeletten im Leoparden-Muster, sehr zur Freude von Guido. Außerdem kauft Bärbl eine schwarze Strumpfhose und eine schwarze, glitzernde Tasche. Nach einem kurzen Stopp bei Rossmann, wo Nagellack, Lippenstift und ein Glitzerspray für den Körper gekauft werden, geht es für Bärbl bereits zum Friseur. Hier werden Haare, Nägel und Makeup gemacht und mit vier Minuten Restzeit kann Bärbl schließlich die Uhr stoppen. „Ich fühl mich sexy“, sagt sie zufrieden. Ihr Budget von 500 Euro hat sie fast vollständig ausgeschöpft, den Rest bekommt der Friseursalon als Trinkgeld.

Bärbl begeistert mit Leoparden-Stiefeletten und teurem Gürtel

Bei der Präsentation von Bärbls Silvesteroutfits sind die anderen Kandidatinnen und auch der Moderator begeistert. Guido ist besonders mit der Verwendung des Gürtels von Dolce & Gabbana sehr zufrieden. Dani Hettler gefällt, dass durch das durchsichtige Top Bärbls Tattoos zur Geltung kommen, sie vergibt neun Punkte. Christina Munteanu ist von Bärbls Look besonders angetan. „Für mich hast du das Motto voll umgesetzt, du bist der Silvesterknaller“, sagt sie und vergibt die vollen zehn Punkte. Nicole Bosch und Nadine Schönauer haben beide nur kleine Kritikpunkte und vergeben jeweils neun Punkte. Damit kommt Bärbl am Ende auf 37 Punkte.

Christina Munteanu gewinnt Shopping Queen Augsburg

„Es ist wie es ist, Augsburg kann es“, sagt Guido, der die Shopping-Woche sehr beeindruckend fand. Zum Abschluss werden nun auch seine Wertungen bekannt gegeben und es fällt die Entscheidung, wer die Shopping Queen Augsburgs wird. Nadine bekommt von Guido acht Punkte. Bei Nicole gefiel dem Designer besonders ihre ausgefallene Tasche. Sie bekommt neun Punkte. Christina hatte in ihrem Adventskalender Cathy Hummels als Shopping-Begleitung bekommen und hatte dementsprechend gute Beratung. Guido sieht in ihrem Outfit „ein klares Oben und ein klares Unten“ was ihm sehr gefiel. Von den anderen Kandidatinnen hatte sie bereits die vollen 40 Punkte bekommen und auch Guido gibt ihr eine Zehn. Bei Dani fand Guido besonders die Entscheidung mit dem Haarschnitt besonders mutig und gibt ihre ebenfalls zehn Punkte. Und auch die heutige Kandidatin Bärbl erhält aufgrund ihrer guten Kombination der Leoparden-Stiefeletten mit dem Dolce & Gabbana-Gürtel am Ende zehn Punkte.

Icon Vergrößern Kandidatin Christina Munteanu gewinnt die aktuelle Shopping-Queen Runde aus Augsburg. Foto: Foto: RTL / Constantin Ent. Icon Schließen Schließen Kandidatin Christina Munteanu gewinnt die aktuelle Shopping-Queen Runde aus Augsburg. Foto: Foto: RTL / Constantin Ent.

„Ich kann mich nicht erinnern jemals so viele Punkte vergeben zu haben“, sagt Guido. Gewinnerin ist damit am Ende Christina Munteanu mit 50 Punkten. Mehr geht nicht. Von den 1000 Euro Preisgeld wolle sie sich eine neue Tasche kaufen, sagt sie. Die heutige Kandidatin Bärbel landet mit stolzen auf dem mit 47 Punkten auf dem zweiten Platz.