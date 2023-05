Sicherheitsrisiko: Stadt fällt sechs Bäume am Volksfestplatz in Göggingen

Mehrere Bäume in Göggingen sind laut Stadt Augsburg ein Sicherheitsrisiko. Daher sollen sie gefällt werden. Auf brütende Vögel soll Rücksicht genommen werden.

Am Volksfestplatz in Göggingen besteht ein Sicherheitsrisiko: Aus diesem Grund lässt die Stadt Augsburg sechs Bäume fällen. Dies geschieht in der Brutzeit von Vögeln. Darauf werde Rücksicht genommen, sagt die Stadt.

Wie es heißt, werden im Bereich des Gögginger Festplatzes an der Pfarrer-Bogner-Straße im Lauf der kommenden Woche Baumpflegemaßnahmen durchgeführt. Bei einer routinemäßigen Begutachtung des Baumbestandes habe das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (AGNF) festgestellt und dokumentiert, dass dort mehrere Bäume nicht mehr sicher stehen.

Baumfällungen in Augsburg: Auf Vogelnester wird Rücksicht genommen

Aus diesem Grund müssen sechs Bäume sofort gefällt werden. Es handelt sich um Weiden (Salix) und Eschen (Fraxinius). An weiteren Bäumen wird Totholz entfernt. Das AGNF weist ausdrücklich darauf hin, dass bei allen durchgeführten Maßnahmen auf den Naturschutz, wie etwa Vogelnester, Rücksicht genommen wird. In diesen Fällen werden die Arbeiten unterbrochen, um in Rücksprache mit der zuständigen Naturschutzbehörde das weitere Vorgehen zu besprechen. (möh)

