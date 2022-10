Grüne sehen eine Sicherheitswacht für die Innenstadt kritisch

Plus Die Polizeiinspektion Mitte möchte ehrenamtliche Verstärkung, wie auch die anderen Augsburger Reviere. Doch es gibt politische Vorbehalte.

Die Polizei möchte künftig auch für das Innenstadt-Revier eine so genannte Sicherheitswacht einführen. Dabei laufen Bürger und Bürgerinnen in einer polizeiähnlichen Uniform ehrenamtlich Streife. Im Wesentlichen haben sie nur "Jedermanns-Rechte" wie die Möglichkeit, jemanden vorläufig festzunehmen, allerdings gibt es einige weitergehende Rechte.