Sie fahren waghalsige Manöver über den Köpfen der Plärrer-Besucher

Plus Für den Herbstplärrer in Augsburg ist ein Höhepunkt angekündigt. In den nächsten fünf Tagen wird eine Motorrad-Hochseilshow gezeigt. Dahinter steckt eine Familie.

Von Ina Marks

Diese Probefahrt ist spektakulär. Sonst würden die vielen Menschen, die sich am Mittwochnachmittag auf dem Augsburger Plärrer tummeln, nicht ihre Köpfe nach oben strecken und applaudieren. Natalia Weisheit winkt ihnen aus luftiger Höhe zu. Die Artistin übt mit ihrem Bruder die Motorrad-Nummer auf dem Drahtseil, das quer über das Festgelände gespannt ist. Die Hochseilshow mit Motorrädern, die in den nächsten fünf Tagen zu bestimmten Uhrzeiten gezeigt wird, gilt als ein Höhepunkt des Volksfestes. "Geschwister Weisheit", so nennt sich die Artistentruppe, sie gastiert mit dieser waghalsigen Nummer zum ersten Mal in Augsburg.

Seit fünf Uhr morgens haben die Weisheits weiter für ihre Show auf dem Plärrergelände aufgebaut. Die zwei Türme zwischen Haupteingang hinter dem Binswanger Zelt, die rund 150 Meter langen Drahtseile dazwischen. 250 Kilogramm wiegt allein eines. Aufwendig sei es gewesen, die Seile in einer Höhe von rund zehn Metern auf der einen Seite und 40 Metern hoch auf der anderen Seite zu spannen, sagt Max Weisheit.

