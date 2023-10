Sie haben ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen

Das Gesprächsangebot "Offenes Ohr" in der Moritzkirche stand vor knapp 20 Jahren am Beginn der Cityseelsorge. Nun wird es deutlich ausgebaut.

Wenn die Trauer um einen geliebten Menschen erdrückend wird, die letzte Familienfeier in einem großen Streit endete oder man in einer Glaubenskrise steckt - seit rund 20 Jahre finden die Menschen in der Moritzkirche in solchen Situationen Menschen, die zuhören und ihnen ein offenes Ohr schenken. Mit denen sie über Gott und die Welt sprechen können. Nun wird das Angebot deutlich ausgeweitet.

Manchmal, sagt Pfarrer Helmut Haug, sitzen ihmi Menschen gegenüber, die im Gespräch gestehen, dass sie die ganze Woche noch mit niemandem gesprochen haben. "Es gibt eine wachsende Anzahl von Menschen, die keinen zum Reden haben", so Haug. Auch deshalb habe man sich entschlossen, das Gesprächsangebot häufiger anzubieten und breiter aufzustellen. Bisher hatten ausschließlich Priester ein "offenes Ohr" für die Anliegen der Menschen, die ohne Voranmeldung zum Gespräch kommen können. Nun teilen sich 24 verschiedene Ansprechpartner die Termine auf. Sie alle, sagt Pastoralreferentin Mechthild Enzinger, haben bereits Erfahrung im Bereich Seelsorge, etwa als Trauerbegleiter, Psychologische Berater, Sozialpädagogen, Priester oder geistliche Begleiter. In der Neuausrichtung des Angebots sei eine bedeutender Aspekt zudem gewesen, dass nun auch Frauen Teil des Teams sind.

Von Montag bis Donnerstag sind Seelsorger vor Ort

Sie sind ab Oktober jeden Montag und Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr und jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 17.30 Uhr im Gesprächsraum der Moritzkirche, rechts vom Hauptportal, zu finden. Welcher Ansprechpartner zum jeweiligen Termin für die Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort ist, ist auf einem Aushang im Vorraum der Moritzkirche und auch auf der Homepage unter www.moritzkirche.de zu sehen. Grundsätzlich, sagt Mechthild Enzinger, richte sich das Angebot an jedermann - auch an konfessionslose Menschen oder Bürgerinnen und Bürger mit anderer Religionszugehörigkeit. In der Praxis kämen vielfach aber doch Katholiken, hat Pfarrer Helmut Haug festgestellt. Auch um zu beichten. "Es tun sich viele Leute schwer, die kirchliche Schwelle zu überschreiten", sagt er. Die Reputation der Kirche habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Das merke man mittlerweile auch im Moritzpunkt, der ja bewusst nicht auf kirchlichem Grund angesiedelt sei.

Um die Schwelle gering zu halten, hatte Dompfarrer Georg Beis, der das Angebot 2002 aus der Taufe hob, ursprünglich die Idee, die Gespräche in Einkaufszentren in der Stadt, losgelöst vom kirchlichen Kontext, anzubieten. "Er hat damals aber keinen Platz gefunden und so kam die Idee, es an der Moritzkirche zu verankern, weil sie die zentralste Kirche ist, wo sich die Wege der Menschen kreuzen." Vielen Menschen haben Pfarrer Helmut Haug und seine geistlichen Kollegen in den vergangenen Jahren zugehört. Und das Zuhören ist für ihn auch das, was im Zentrum des Angebots steht. "Wir können keine Antwort geben, aber wir können Zuhören und Hilfestellung geben", sagt Haug. In einigen Fällen habe sich so über die Jahre eine geistliche Begleitung entwickelt. In anderen konnte man die Menschen an kirchliche Hilfsangebote wie Trauergruppen oder Familienberatung heranführen. "Da haben wir ein großes Netzwerk und sind manchmal so der erste Andockpunkt."