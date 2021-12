Sie helfen Bedürftigen mit Spenden in der Vorweihnachtszeit

In der Adventszeit sind neben finanziellen auch Sachspenden bei einigen Organisationen und Vereinen eingegangen. Wir stellen die Spender und die Beschenkten vor.

● Das Projekt Kinderchancen der Stadt Augsburg unterstützt sozial schwach gestellte Familien. Bei der Kunstaktion "Play Me, I'm Yours" wurden 2430 Euro gesammelt, die dem Projekt zugutekommen.

● Mit einer Gesamtsumme von fast 50.000 Euro unterstützt die Wohnbaugruppe Augsburg in diesem Jahr verschiedene soziale Einrichtungen. Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzenden Eva Weber übergab Wohnbaugruppen-Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe symbolische Spendenschecks. In diesem Jahr kommt zum eigenen Engagement noch eine besondere Unterstützung hinzu: "Wir wurden als Erben einer unserer langjährigen Mieterinnen bestimmt. Den Betrag von 12.003,64 Euro möchten wir im vollen Umfang spenden und der Region zukommen lassen", erklärt Hoppe.

Das Erbe sowie weitere 5000 Euro spendet das Unternehmen an die Initiative "Firma mit Herz" von Hitradio RT1 für die Stiftung Kartei der Not. Wie seit sieben Jahren erhalten die St. Gregor-Jugendhilfe und das Evangelische Kinder- und Jugendhilfezentrum (EvKi) eine Spende von jeweils 5000 Euro. Das EvKi schafft sich davon Kletterausrüstung an, die St. Gregor-Jugendhilfe kann damit ein Klettergerät für den Garten einer Wohngruppe finanzieren.

Jeweils 3000 spendet die Wohnbaugruppe an SKM Augsburg, SKF Augsburg und an die Tafel Augsburg. Außerdem erhalten die Augsburger Hospiz- und Palliativversorgung, der Bunte Kreis, der Förderverein mukis, die Hospizgruppe Albatros, das St. Vinzenz Hospiz, der Verein Lichtblicke – Elterninitiative krebskranker Kinder, der Förderverein Kinderchancen Augsburg sowie das Tierparadies Gut Morhard und das SOS-Kinderdorf-Augsburg je 1500 Euro.

● Ein besonderes Weihnachtsgeschenk erhält der Bunte Kreis. Die Firma Showa Denko Carbon hat nach der Schließung eines Werks am Standort Meitingen das dortige Büromobiliar verkauft und den gesamten Erlös von rund 38.000 Euro an die Stiftung gespendet.

● Die Johanniter wurden von der Firma Jäcklin mit 3000 FFP2-Masken aus eigener Produktion bedacht. Die Masken haben einen Verkaufspreis von rund 7500 Euro.

● Die Bahnhofsmission Augsburg erhielt aus einer privaten Spendeninitiative aus dem Landkreis Günzburg Sachspenden im Wert von etwa 2000 Euro.

● Die Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg – Lichtblicke e. V. darf sich über eine Zuwendung in Höhe von 3000 Euro des Kreisverbands Augsburg der Volksbanken-Raiffeisenbanken freuen.

● Die Schulfamilie der Reischleschen Wirtschaftsschule stiftete rund 200 Pakete mit Lebensmitteln, Kleidungsstücken und Spielwaren an die Hilfsorganisation Humedica aus Kaufbeuren. Diese gehen in diesem Jahr an bedürftige Kinder und Jugendliche in Osteuropa.

● Das Evangelische Kinder- und Jugendhilfezentrum (EvKi) der Stiftung Evangelisches Waisenhaus und Klauckehaus Augsburg bekam von der Langer Strickwerk GmbH aus Bobingen rund 200 Mützen, Schals und Handschuhe gestiftet. Des Weiteren konnte sich das EvKi in diesem Jahr über die Mithilfe der Aktion "Christkind gesucht" der Evangelischen und Katholischen Hochschulgemeinde freuen. Die Mitglieder der Aktion ermöglichten einige Weihnachtswünsche von Kindern und jungen Müttern, die im EvKi betreut werden.

● Die Kratzer GmbH aus Augsburg verzichtet in diesem Jahr auf Weihnachtspräsente für Geschäftspartner und die Belegschaft und konnte so 3500 Euro an den Malteser Hilfsdienst sowie weitere 3500 Euro an die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen spenden.