„Stand alleine da“: Sie kämpft seit drei Jahrzehnten für ihren schwerbehinderten Sohn

Christian hatte es eilig im Januar vor bald 29 Jahren. Gabi Tensfeld hat es für seine Geburt nicht einmal mehr ins Krankenhaus geschafft. So kam ihr Kind daheim auf die Welt. Wenn die 60-Jährige von den ersten Monaten mit ihrem Neugeborenen erzählt, dann strahlt sie. Ein Vorzeigebaby sei er gewesen. Trank gut, schlief bald durch, versuchte früh, sich zu drehen. Doch dann habe sich mit einem Mal alles geändert. Wochenlang schrie das Baby durch. Die Ärzte fanden keinen Grund. Vermuteten Koliken, vielleicht schon die ersten Zähnchen. Weil Christian in der Entwicklung stagnierte, verschrieb der Arzt Krankengymnastik. Eben dort hatte das Baby seinen ersten Krampfanfall. Am Tag darauf kam Gabi Tensfeld mit ihrem Kind in die Klinik nach Neuburg.

Die Ärzte gaben Christian keine große Lebenserwartung

Dort habe der Oberarzt ihr noch am selben Abend gesagt, dass er bei Christian das West-Syndrom vermutet, eine frühkindliche Epilepsie. Die könne sich im Verlauf der nächsten Monate entweder verwachsen oder sich zur schwersten Form der Epilepsie verwandeln. „Da hat es mir die Füße weggezogen.“ Fünf Monate blieb Gabi Tensfeld in der Klinik, hielt ihr krampfendes und sich krümmendes Baby in den Armen. Einmal, erzählt sie, habe sie die Aufgabe gehabt, jeden Anfall in ein Tagebuch einzutragen. „Bei Nummer 360 habe ich aufgehört und nur noch geweint.“ Alle Medikamente und Therapieversuche brachten trotz des großen Engagements der Ärzte keine Besserung. Die gelernte Krankenschwester wechselte mit ihrem Sohn in eine Spezialklinik. Dann der Schock: Eine Aufnahme des Kernspintomografen zeigte, dass Christians Gehirn stark geschrumpft war. Sie haben mir gesagt: „Ihr Kind wird kein Jahr lang überleben und ich solle ihn ins Heim geben.“ Die Pflege selbst zu stemmen, das sei nicht zu schaffen.

Fast 30 Jahre sind seither vergangen. Jahre, in denen die heute 60-Jährige für ihr Kind, das auf dem Papier längst ein Mann ist, gekämpft hat wie eine Löwin. Gabi Tensfeld hat sich mit Krankenkassen und Behörden angelegt, hat immer wieder versucht, mit Christian in einer Einrichtung andocken zu können. Um die Last der Pflege, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche auf ihren Schultern lag, besser verteilen zu können. Lange gut ging das nie. Mehrere Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, hat Christian besucht. Um für ihn eine bessere Betreuung zu finden, zog Gabi Tensfeld sogar mit ihm um. Zuerst in die Nähe von Aichach, dann nach Augsburg. Ihre Ehe zerbrach. Gabi Tensfeld blieb mit ihrem Kind zurück. „Ich stand auf einmal total alleine da. Und trotzdem war es leichter, weil ich mich nun nur noch um Christian kümmern musste“, sagt die gebürtige Augsburgerin im Rückblick.

Mutter und Kind verstehen sich auf ihre ganz eigene Weise

Um ein Kind, das niemals lernte, zu sitzen oder zu sprechen. Das durch seine Krankheit erblindet war und bei jedem neuen Zahn, der in den Kiefer einschoss, von so heftigen Anfällen heimgesucht wurde, dass sie deshalb sogar in der Notaufnahme landeten. Mehrmals sei sein Leben auf Messers Schneide gestanden, sagt Gabi Tensfeld. Und doch habe sie nie daran gezweifelt, dass es richtig ist, für ihren Sohn zu kämpfen. Erst recht nicht, als mit acht Jahren die Medikamente, die ohnehin nicht halfen, ausgeschlichen wurden. „Da kam dann langsam mein Kind zum Vorschein, sein Charakter. Ich habe mit acht Jahren mein Kind kennengelernt“, sagt sie mit Tränen in den Augen.

Auch wenn Christian nicht sprechen kann, verstehen sich die beiden nach all den Jahren auf ihre ganz eigene Weise. Anfälle hat der 28-Jährige immer noch. Und wenn es ihm psychisch nicht gut geht, werden sie häufiger. Über die Jahre hat Gabi Tensfeld immer wieder Versuche unternommen, für ihn eine Betreuung zu finden. Doch alle endeten ähnlich. Christian, der trotz seiner Beeinträchtigungen immer gerne gegessen hat, verweigerte plötzlich jede Nahrung. Deshalb musste sie ihn aus der Schule nehmen, deshalb lehnte ihn ein Heim nach dem anderen ab. „Also habe ich ihn einfach daheim gelassen.“ Mit der Unterstützung von Pflegerinnen des Dachskindervereins hangelt sie sich durch einen Alltag, der bestimmt ist von den Bedürfnissen ihres Sohnes, den sie aufgrund der Anfälle keine fünf Minuten alleine lassen kann. Anfangs seien ihr sechs Stunden bewilligt worden, aktuell sind es 20 Stunden.

Als sie ins Krankenhaus musste, wollte ihn keine Einrichtung aufnehmen

Vor 13 Jahren dann passierte das, wovor sich alle pflegenden Eltern fürchten. Gabi Tensfeld musste für eine unaufschiebbare Operation ins Krankenhaus. Eine Woche lang habe sie in jeder freien Minute die Krankengeschichte und jedes Detail, das für die Pflege von Christian wichtig ist, aufgeschrieben und damit unzählige Heime abgeklappert. „Ich habe gebittelt und gebettelt.“ Keines traute sich die Aufgabe zu. Schließlich musste ihre Schwester aus England anreisen, die zusammen mit einer Pflegerin daheim die Stellung hielt, bis Gabi Tensfeld wieder auf den Beinen war. „Als ich auf dem OP-Tisch lag, habe ich gedacht, ich brauche eigentlich gar keine Narkose. Ich bin tot.“

Es war diese Erfahrung, die in ihr den letzten Rest an Vertrauen darauf zerstörte, dass, falls ihr etwas passieren könnte, die Krankenkasse oder irgendein Amt die Betreuung von Christian regeln würden. Mittlerweile ist Gabi Tensfeld 60 Jahre alt. Und mit jedem Jahr, das ins Land zieht, wird die Frage drängender: Wer kümmert sich um mein behindertes Kind, wenn ich es nicht mehr kann? Die Augsburgerin hat keine weiteren Kinder oder Neffen, zu ihrem Ex-Mann hat sie zwar noch Kontakt, doch auch er sei keine Option.

„Ich möchte es machen, bis es nicht mehr geht“

Wer im Falle des Falles die Betreuung von Christian übernehmen würde, das habe sich immer wieder geändert. Aktuell ist es mit Patientenverfügungen und Vollmachten so geregelt, dass die Tochter einer engen Bekannten sich um ihn kümmern würde. Doch Gabi Tensfeld weiß: Christian würde wohl in ein Heim kommen, wo keiner die Zeit hat, mit ihm zu kuscheln. Gerade weil er nicht sehen kann, seien Berührungen für ihn aber besonders wichtig. „Ohne das ist er verloren.“ Und ohne den einzigen Genuss, den er hat: Das Essen. „Da würde er eine Magensonde bekommen und hätte gar keine Lebensqualität mehr. Die Anfälle würden vermutlich wieder stärker.“ Und so macht Gabriele Tensfeld weiter. Horcht in der Nacht mit einem Ohr immer nach ihrem Kind im Nebenzimmer, steht auf und lagert ihn um. Auch wenn der Rücken schon lang nicht mehr mitmacht. „Ich möchte es schon noch machen. Ich möchte es machen, bis es nicht mehr geht“, sagt sie.