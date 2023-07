Augsburg

18:07 Uhr

Wenn Schreckliches zum Alltag gehört: Sie unterstützen Polizisten seelisch

Plus Unfallopfer, die Überbringung von Todesnachrichten – Polizeibeamte stehen unter extremen Belastungen. Wie drei Seelsorger des Bistums Augsburg unterstützen.

Nach dem Mord an der amerikanischen Touristin bei Schloss Neuschwanstein vor wenigen Wochen hatte Andreas Ihm vorsorglich bei der zuständigen Polizei angefragt, ob man Unterstützung brauche. Es gehört zu seinem Beruf, Einsatzkräfte im Nachgang eines schlimmen Falls zu begleiten. Andreas Ihm arbeitet als Polizeiseelsorger beim Bistum Augsburg - wie auch seine Kollegin Angelika Zwerger und Kollege Frank Kienle. Die drei Theologen sind für die Einsatzkräfte der Polizeipräsidien und deren Inspektionen im Bistumsgebiet zuständig. Sie erzählen, warum ihre Arbeit wichtig ist und sie Hochachtung vor Polizistinnen und Polizisten haben.

Angelika Zwerger geht öfter in die Kirche, um eine Kerze für Polizisten anzuzünden. Die Seelsorgerin weiß, welchen psychischen Belastungen die Einsatzkräfte mitunter ausgesetzt sind. Seit über 20 Jahren arbeitet die 57-Jährige bereits in der Polizeiseelsorge des Bistums Augsburg. Zwerger erinnert sich, wann diese Aufgabe auf breitere Beine gestellt wurde. Es muss um das Jahr 2000 herum gewesen sein. Damals hatte ein schrecklicher Fall in Polizeikreisen Erschütterung ausgelöst.

