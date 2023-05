Augsburg

vor 32 Min.

Sie trifft keine Schuld an dem Unfall – trotzdem muss eine Seniorin dafür zahlen

Plus Eine 72-Jährige stellt in Augsburg ihr Auto ab und geht arbeiten. Hinterher gibt es Schäden am Wagen, die sie nicht verursacht hat. Grund ist ein tragisches Ereignis.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Als Sylvia Haus im Februar von ihrer Arbeit nach Hause wollte, kam sie erst einmal nicht weit. Die 72-Jährige bessert ihre Rente auf, indem sie bei Spielen des FC Augsburg als Ordnerin tätig ist, an jenem Abend hatte sie ihr Auto in einer kleinen Seitenstraße in Göggingen geparkt. Doch einsteigen konnte die Rentnerin nach dem Spiel so schnell nicht. In der Straße hatten Polizeifahrzeuge und Krankenwagen gehalten, ein Beamter, so erinnert sich Sylvia Haus, sagte ihr, sie solle warten. An dem Ort hatte sich ein Todesfall ereignet; ein Mann hatte offenbar beim Fahrradfahren einen Herzstillstand erlitten und war dabei auf den Opel Astra der 72-Jährigen gestürzt. Ein tragischer Vorfall, der auch für die Rentnerin Konsequenzen hat.

Denn bei dem Sturz wurde das Auto beschädigt, an der Motorhaube, der Stoßstange, ein Gutachter bezifferte die Gesamtkosten für die Reparatur auf rund 5000 Euro. 1000 Euro verlangte der Gutachter selbst. Viel Geld für eine Rentnerin, die auch mit 72 noch arbeitet, "um ein paar Euros zu verdienen", wie sie sagt. Da es sich bei dem Fahrzeug um ein Leasingauto handelte, habe sie es ordnungsgemäß reparieren lassen müssen, sagt Sylvia Haus. Sie ging davon aus, dass die private Haftpflichtversicherung des Verstorbenen für die Beträge aufkommt, doch das tat sie nach Auskunft der 72-Jährigen nicht, und muss es wohl auch nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen