Sie wurden zu "Sprechern gegen Diskriminierung" geschult

Eine Augsburgerin und ein Augsburger wurden für ihre Arbeit gegen Diskriminierung ausgezeichnet. Sie nahmen an einer besonderen Schulung teil.

Die Augsburger Margarita Goldenberg und Igor Dordevic engagieren sich seit ein paar Jahren ehrenamtlich im Integrationsbeirat der Stadt. Nun sind sie auch noch zertifizierte Sprecherin bzw. Sprecher gegen Diskriminierung - neben 26 weiteren Frauen und Männern aus ganz Bayern. Unlängst haben sie dafür eine Urkunde vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann erhalten. Ein Jahr lang hatte die Ausbildung dazu gedauert. Die 36-Jährige mit russischen und der 43-Jährige mit serbischen Wurzeln erzählen, worin sie ihre Aufgaben nun sehen.

Diskriminierung passiert täglich. Oft aus Gedankenlosigkeit oder Unwissenheit. Nicht immer steckt eine böse Absicht dahinter, weiß Margarita Goldenberg. Sie und Igor Dordevic wollen künftig Mitmenschen über Diskriminierung aufklären, sie sensibilisieren. Das Werkzeug dazu haben sie während eines Jahres in Kursen an die Hand bekommen und anzuwenden gelernt. Als Augsburger mit Migrationshintergrund haben sie auch eigene Erfahrungen gemacht. "Aufgrund meiner serbischen Wurzeln bin ich immer wieder Vorurteilen begegnet", erzählt Dordevic, Geschäftsführer eines Sicherheitsdienstes. In Zeiten des Jugoslawien-Krieges sei das besonders auffallend gewesen.

Antidiskriminierungsstelle auch in Augsburg

Margarita Goldenberg nennt ein anderes, generelles Beispiel. Werde in einem Vorstellungsgespräch nach der Religion des Bewerbers gefragt, sei dies eine unerlaubte Frage, sagt die Augsburgerin, die Personalmanagement studiert hat. Viele wüssten so etwas nicht. Goldenberg findet, dass der Bereich der Antidiskriminierungs-Arbeit weiter ausgebaut werden müsse. Denn in ganz Bayern gebe es nur sechs kommunale Antidiskriminierungsstellen, eine davon seit Kurzem in Augsburg.

Ausgebildet wurden die beiden durch die Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns, kurz "AGABY" genannt. Mit der bayernweiten Schulung verfolgt die Organisation das Ziel, mit der Förderung von Bürgerinnen und Bürgern ein flächendeckendes Netzwerk als Anlaufstellen zu schaffen. Dordevic und Goldenberg wurden unter anderem in Argumentationstraining, Strategie- und Kampagnenentwicklung sowie Kampagnenumsetzung geschult. Die Qualifikation ist neu. "Wir sind quasi die erste Generation", sagt Dordevic. In den nächsten Jahren soll bayernweit weiter geschult werden. Sobald sich die Pandemie-Lage wieder entspannt, können sich Margarita Goldberg und Igor Dordevic vorstellen, etwa in Schulen oder Sportvereinen Workshops anzubieten.