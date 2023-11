Sie zaubern den Presseball-Gästen ein besonderes Menü auf den Teller

Der Presseball am 11. November ist ein einmaliges Event. An diesem Abend geht es um Lebensfreude, den guten Zweck und kulinarische Abwechslung.

Der Augsburger Presseball gilt seit Jahrzehnten als das Ballerlebnis der Saison. Auch in diesem Jahr lassen bestes Entertainment, Stargast LOST FREQUENCIES und ein besonderes Ambiente die Benefiz-Gala im Kongress am Park zur glamourösesten Party der Stadt werden. Auch kulinarisch wird den Gästen Besonderes geboten, wie der Blick auf die Menükarte zeigt.

Für Thomas Abele, einem der Küchen-Chefs beim Augsburger Feinkostexperten Kahn, ist es bereits der 17. Presseball, den er begleitet und die Gäste kulinarisch verwöhnt. Routine kehrt dabei höchstens bei der Organisation der Abläufe für die Verköstigung von mehreren Hundert Ballgästen ein. Ansonsten sucht er immer wieder nach neuen und besonderen Kreationen, mit denen die Küche von Feinkost Kahn in Erinnerung bleibt. Gemeinsam mit seinen Kollegen Thomas Hagn (ebenfalls Küchen-Chef) und Markus Blaschke (Küchen-Chef des Bereichs Catering bei Kahn) hat er deshalb auch in diesem Jahr zwei Wochen lang am Menü für die Gäste im Hauptsaal getüftelt.

Beim Presseball-Menü kommen Wildlachstatar und Kalbshüfte auf die Teller

Herausgekommen ist eine Folge aus Wildlachstatar, Zitronenkaviar und Seeforellen-Meerrettich-Terrine gefolgt von rosa gebratener Kalbshüfte mit Pastinaken-Selleriepüree, wildem Brokkoli, Kräutersaitling und Bohnen Cassoulet und zum Abschluss eine Erdbeer-Mascarpone-Schnitte mit Beeren und Schokocrumble. "Wir haben dabei versucht, das Beste aus unseren bestehenden Ideen zu verbinden", sagt Thomas Abele. Die Herausforderung sei gewesen, etwas Besonderes zu kreieren, das nicht zu verrückt ist, ein leichtes Menü zu finden, das dennoch sättigt und zudem eine vegane Variante ermöglicht. Hier gibt es beispielsweise bei der Vorspeise eingelegten Blumenkohl und zum Hauptgericht einen Kürbis-Falafelteller anstelle der Kalbshüfte. "Wir haben sehr gute Produkte vor Ort und diese werden wir nutzen. Saisonal und regional. Ein gutes Menü braucht keine exotischen Zutaten, die wir von irgendwo auf der Welt einfliegen lassen", sagt Markus Blaschke, der zuletzt in einer Sterneküche gekocht hat. Dazu nutze man sein Wissen, um die Gerichte auch optisch zu einem Hingucker zu machen.

Rund eine Woche planen die Köche zusammen mit ihrer Crew, zu der auch Sous-Chef Luitpold Mair gehört, für die Vorbereitungen ein. Am 11. November selbst werden dann um die 20 Köche im Einsatz sein, um den Ballgästen ein besonderes Geschmackserlebnis zu präsentieren. Sie sorgen auch dafür, dass alle Gäste mit Flanierkarten nicht auf kulinarische Vielfalt verzichten müssen. An den unterschiedlichen Ballbereichen im Kongress am Park werden sie ihre Kreationen anbieten und unter anderem zeigen, was Könner alles aus einer Currywurst herausholen können. Das Presseball-Menü ist für die Gäste im Großen Ballsaal im Kartenpreis inkludiert. Dazu gehört eine Getränkepauschale von 19 Uhr bis 23 Uhr. Danach werden Speisen- und Getränkewünsche gegen Bezahlung an den diversen Bars und Theken auf dem Ball erfüllt.

Der Augsburger Presseball findet am Samstag, 11. November, im Kongress im Park statt.