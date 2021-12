Augsburg

vor 4 Min.

Sieben Jahre Haft für 20-Jährige: Tödlicher Messerstich erschüttert Augsburg

Das Interesse am Prozess gegen Fabienne K., die an einer Bushaltestelle einen Mann mit einem Messerstich tötete, ist von Anfang an groß.

Plus Fabienne K. tötete Stefan D. an einer Bushaltestelle in Pfersee mit einem Messerstich. Sie muss über sieben Jahre Haft. Der Schuldspruch stößt auf großes öffentliches Interesse.

Von Jan Kandzora

Es war das Ende eines emotionalen und von der Öffentlichkeit mit großer Anteilnahme verfolgten Prozesses: Im August verkündete der Vorsitzende Richter der Jugendkammer am Landgericht, Lenart Hoesch, das Urteil gegen Fabienne K., 20 Jahre alt. Die Kammer verurteilte die junge Frau wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten Jugendhaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen