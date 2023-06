Tipps der Redaktion: Sieben Orte, um den Sommer in Augsburg zu genießen

Augsburg bietet viele Erholungsmöglichkeiten: Baden, Chillen, Lesen, Abtauchen – unsere Redaktion liefert Tipps für kleine Auszeiten mitten in der Stadt.

Ausspannen im Botanischen Garten. Natürlich kennen viele Menschen den Botanischen Garten am Rand des Siebentischwalds. Das Schöne ist jedoch, dass es bei jedem Besuch Neues zu entdecken gibt. Es geht nicht allein um die Pflanzenwelt. Nicht wenige Besucher bringen an warmen Tagen Decken mit, um sich auf den Liegewiesen ein schönes Plätzchen zu suchen. Sie schätzen vor allem die Ruhe im Botanischen Garten. Etwas lauter ist es derzeit allerdings am kleinen Teich nahe des Biergartens. Frösche quaken, es klingt nach einem Dutzend. Dennoch braucht es gute Augen, um die Tiere zu entdecken. Hingucker und beliebtes Fotomotiv ist zudem ein Kunstwerk der Künstlerin Rachel Kohn. Es zeigt eine warm eingepackte Person. "Die Frierende" heißt das Werk. Es steht unweit vom Tropenhaus, in dem es stets herrlich warm ist.

Info: Der Botanische Garten ist von 9 bis 21 Uhr geöffnet, ab 16. August schließt er bereits um 20 Uhr. Einlass ist bis eine Stunde vor Schließung. Ab 24. Juni ist an Samstagen abends Lichterzauber, der Garten wird dann besonders beleuchtet.

