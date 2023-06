Sieben Tipps: Diese Augsburger Wirtschaften gehören zu ihren Stadtteilen

Eine Stadtteil-Wirtschaft ist mehr als ein Restaurant. Sie ist Treffpunkt für Stammtische und Nachbarschaft – und für manche ein zweites Zuhause. Wir stellen sieben Lokale vor.

Die Auswahl an Restaurants ist in Augsburg groß. Doch unter ihnen gibt es diejenigen, mit denen Augsburgerinnen und Augsburger etwas Besonderes verbinden. Erinnerungen an die Kindheit etwa, zurückliegende Familienfeiern oder einfach nur die Nähe zur eigenen Wohnung. Es sind Wirtschaften, in denen Gäste außer einer Speisekarte auch eine gewisse Vertrautheit finden: die Stadtteil-Wirtschaften.

Zum Spickel – hier trafen sich einst Augsburgs Adlige

Mehr Identität mit einem Stadtteil geht wohl kaum. Das Lokal Zum Spickel trägt den Stadtteil im Namen. Das Restaurant, das früher Zebra hieß, liegt am Rand des Augsburger Siebentischwalds. Es ist somit auch für Spaziergänger und Radler gut erreichbar, wenn sie Lust auf eine Pause haben. Aber auch die Bewohner des Stadtteils schätzen ihr Lokal. Serviert werden bayerisch-schwäbische Speisen und Spezialitäten aus der Balkanküche. Für größere Runden empfiehlt sich mit Vorbestellung eine Auswahl von Tapas. So kommt man gemeinsam in den Genuss von mehreren kleineren Gerichten. Geführt wird das Lokal von Franc Kolman. Das Gasthaus hat eine langjährige Geschichte. Bereits im Jahr 1793 haben sich Augsburger Adlige mit ihm einen „Lustort“ geschaffen, heißt es. Geöffnet hat das Lokal Zum Spickel (Hornungstraße 44) mittwochs bis samstags von 17 bis 22 Uhr, am Sonntagen von 11.30 bis 22 Uhr. Montags und dienstags ist geschlossen.

