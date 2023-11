Streit unter Nachbarn: Polizei nimmt 65-Jährigen in Gewahrsam

Ein Streit unter zwei Personen hat in Augsburg-Siebenbrunn zu einem Polizeieinsatz geführt. Als die Beamten vor Ort waren, beruhigte sich einer der Beteiligten nicht.

Zu einem Streit zwischen einem 65-jährigen Mann und einer 70-jährigen Frau ist es am Montag gegen 23 Uhr in Siebenbrunn gekommen. "Beide wohnen im selben Anwesen", heißt es von der Polizei, sind demnach also Nachbarn. Im Verlauf des Streits beleidigte der 65-Jährige die 70-Jährige und beschädigte ihren Roller, heißt es weiter. "Nachdem der 65-jährige Mann auch nach Eintreffen der Polizeistreife völlig uneinsichtig und aggressiv war, musste er sogar in Gewahrsam genommen werden", teilen die Ermittler mit. Zudem erwartet dem 65-Jährigen eine Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. (jaka)