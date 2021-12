Silvester in Augsburg: Was Sie zum Jahreswechsel wissen müssen

Einkaufen, Feiern, Notdienste: Was Sie zum Jahreswechsel in Augsburg wissen müssen - und warum in der Gastronomie eine Besonderheit gilt.

Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um letzte Einkäufe zu tätigen. An Silvester haben die meisten Kaufhäuser und Läden in Augsburg bis 14 Uhr geöffnet. Dazu gehört auch die City-Galerie als größtes Einkaufscenter. Supermärkte schließen teils um 16 Uhr. Eine einheitliche Regelung gibt es nicht. Zu später Stunde besteht immer die Möglichkeit, sich an Tankstellen für die Silvesterparty einzudecken. Im Gegensatz zum Vorjahr, als im Lockdown eine Ausgangssperre bestand, gibt es dieses Mal Erleichterungen. Die Sperrstunde ist an Silvester aufgehoben. Lokale dürfen auch nach 22 Uhr öffnen. Ab Neujahr gilt dann wieder der die 22-Uhr-Regelung. Zudem gibt es wegen Corona ein Böllerverbot im gesamten Stadtgebiet. Ein Überblick.

Stadtmarkt: Mit einem großen Andrang ist am Freitag auf dem Stadtmarkt zu rechnen. Händler berichten von zahlreichen Vorbestellungen. In Fischgeschäften herrscht traditionell Hochbetrieb. Der Stadtmarkt ist bis 13 Uhr geöffnet.



Gastronomie: Im Gegensatz zu Heiligabend haben an Silvester die meisten Lokale und Restaurants geöffnet. "Silvestermenüs sind bei Gästen sehr gefragt", heißt es. Viele Lokale sind ausgebucht.

Partys: Clubs und Diskotheken haben wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Silvesterpartys finden daher nicht statt.



Zoo: Der Zoo hat an Silvester von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Der benachbarte Botanische Garten öffnet um 9 Uhr, um 17 Uhr ist Schluss.



Energieversorgung: An Silvester und Neujahr sind über 250 Mitarbeiter der Stadtwerke rund um die Uhr im Einsatz, damit die Versorgung mit Strom, Erdgas und Trinkwasser sicher funktioniert und Busse und Straßenbahnen fahren. Im Notfall sind die Helfer unter folgenden Telefonnummern erreichbar: Strom 0821/6500-6600, Erdgas 6500-5500, Trinkwasser 6500-6655 und Fernwärme 6500-5555.



Nahverkehr: Auch an Silvester gilt der Samstags-Fahrplan. Die AVV-Regionalbuslinien verkehren bis etwa 22 Uhr. Die Busse und Trams der Stadtwerke fahren bis etwa 23.30 Uhr im regulären Samstags-Fahrplan. Der ansonsten übliche "Silvester-Nachtexpress“ entfällt wegen der geltenden Corona-Maßnahmen

Lesen Sie dazu auch