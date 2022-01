Silvesternacht in Augsburg: In der Jakoberstraße wird zweimal geschlägert

In der Silvesternacht gab es mehrere Schlägereien. Einige Kontrahenten waren stark alkoholisiert. Ein Gast hatte Ärger mit Türstehern, gegen die nun auch ermittelt wird.

Die Silvesternacht verlief in Augsburg nach Angaben der Polizei weitgehend ruhig. Es gab wenige handgreifliche Auseinandersetzungen. Wenn geschlägert wurde, war eigentlich immer Alkohol mit im Spiel. Schauplatz zweier Schlägereien war die Jakoberstraße. Die Auseinandersetzungen hatten nichts miteinander zu tun. Beides Mal begann das Gerangel in einer Bar. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Auch der Rettungsdienst war im Einsatz.

Grund für die Schlägerei in Augsburg war ein Neujahrsgruß

Wie die Polizei informiert, wünschte um kurz nach Mitternacht ein 47-jähriger Mann einer unbekannten Frau in einer Bar in der Jakoberstraße ein frohes neues Jahr. Dabei kam es zu einem kurzen Gespräch. Ein 26-Jähriger, dem dieses Gespräch offensichtlich nicht passte, lief dem 47-Jährigen und seinem Begleiter nach, als diese die Bar verließen. Der 26-Jährige verhielt sich aggressiv und ging auf die beiden Männer los.

Der 26-Jährige schlug dem 47-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer stürzte, stand auf und versetzte dem Kontrahenten ebenfalls einen Faustschlag. Beide Männer waren zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert, so die Polizei. Der 26-jährige Mann wurde zur Behandlung ins Uniklinikum Augsburg gebracht. Im Krankenhaus verweigerte er die Behandlung und verhielt sich so aggressiv, dass erneut die Polizei hinzugerufen wurde und den jungen Mann in Gewahrsam nahm. Der 47-Jährige wurde durch den Schlag nur leicht verletzt, er ging anschließend nach Hause. Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Ein Gast wollte in einer Bar eine Flasche Alkoholika entwenden

Ebenfalls in einer Bar in der Jakoberstraße kam es gegen 1.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und den Türstehern. Der 28-jährige Gast hatte zuvor in der Bar einen Becher umgeworfen und anschließend eine Flasche Alkoholika entwendet. Er versteckte sie unter seiner Jacke und wollte die Flasche mit nach draußen nehmen.

Die beiden Türsteher sprachen den 28-Jährigen daraufhin an, so die Polizei. Es entwickelte sich eine Rangelei, in deren Verlauf die Flasche zu Bruch ging. Der mit mehr als zwei Promille alkoholisierte Mann gab den Polizeibeamten gegenüber an, von den Türstehern geschlagen worden zu sein. Dies wurde von Zeugen bestätigt. Den Gast erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl. Gegen die beiden Türsteher wird wegen Körperverletzung ermittelt.