Simone Körner ist die erste Feuerwehr-Kommandantin Augsburgs

Plus Die 50-jährige Simone Körner ist seit 30 Jahren für die Feuerwehr Haunstetten im Einsatz. Nun ist sie Kommandantin und erzählt, wie alles mit Machosprüchen begann.

Von Ina Marks

Die Bezeichnung auf dem Rücken ihrer Schutzjacke werde so bleiben, betont Simone Körner. "Kommandant" steht dort in großen Buchstaben zu lesen. Den Zusatz "in", sagt sie, will sie nicht. "Ich mache denselben Job wie die Männer, da brauche ich keine Extrabezeichnung." Klare Worte der neuen Kommandantin der Freiwilligen Feuerwehr Haunstetten. Simone Körner ist die erste Frau in dieser Führungsposition unter der Berufsfeuerwehr und den acht Freiwilligen Feuerwehren in Augsburg. Das will sie nutzen. Die 50-jährige gebürtige Haunstetterin erzählt, wie es war, einst von einer Mädchenschule kommend in die damalige Männerwelt einzutauchen, warum Frauen genauso zupacken können und was sie als Kommandantin vorhat.

