"Sind doch nur Polizisten": Augsburgerin wegen Kommentar zu Kusel-Morden verurteilt

Plus Die Morde an zwei Polizisten im pfälzischen Kreis Kusel riefen nicht nur Trauer, sondern auch Hass auf Beamte hervor. Bei Ermittlungen gegen Hetzende führte eine Spur nach Augsburg.

Die Morde sorgten bundesweit für Entsetzen: Im Januar wurden bei einer Fahrzeugkontrolle im Landkreis Kusel eine Polizistin und ihr Kollege kaltblütig erschossen. Was bei vielen Menschen Fassungslosigkeit und Mitgefühl auslöste, animierte andere, ihren Hass über Polizeibeamte im Internet freien Lauf zu lassen. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz richtete eine eigene Gruppe mit dem Namen "Hate Speech" ein, die die Hetzer verfolgte. Sie ermittelte in über 500 Fällen. Eine Spur führte dabei nach Augsburg – zu einer jungen Mutter. Die 19-Jährige stand nun vor Gericht.