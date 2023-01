Augsburg

08:03 Uhr

Sinnvolle Alternative zu Taxi und ÖPNV? Wie sich Uber in Augsburg etabliert

Plus Im November startete der Fahrdienst Uber in Augsburg – auch begleitet von Befürchtungen der Taxifahrer. Bestätigen sie sich? Und wie stark wird das Angebot genutzt?

Von Philipp Scheuerl

Die App zeigt ein kleines Auto, das sich auf den Straßen von Augsburg bewegt. Gleich soll es am Königsplatz eintreffen. Jetzt bewegt sich das Auto aber nicht mehr, wahrscheinlich steht es vor der roten Ampel am Theater. Ein kurzer Blick auf die Straße, nun müsste es eigentlich da sein. Wenige Sekunden später fährt ein graues Hybrid-Auto fast geräuschlos an. Vor dem Einsteigen fragt der Fahrer nach dem Nachnamen. Er bestätigt, tippt in seiner App auf Starten. Und los geht die Fahrt mit Uber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

