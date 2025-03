Sirenengeheul im Stadtgebiet: So lief der Warntag in Augsburg

Zum bayernweiten Warntag haben am Donnerstagvormittag in Augsburg alle Systeme funktioniert. Dies teilt Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) auf Anfrage mit. Alle Warnsysteme seien ab 11 Uhr gestartet worden, neben den Sirenen seien auch die Warnapp Nina sowie der „Cell Broadcast Alarm“ (Information per SMS) planmäßig angelaufen. Gegen 11.15 Uhr sei zudem mit einem durchgehenden Ton erstmals „entwarnt“ worden, auch dabei habe alles funktioniert.

Bayernweiter Warntag mit Sirenen: In Augsburg funktionieren Alarmsysteme

Der Probealarm sollte dazu dienen, die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Warnsysteme zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen. „Wir werten jetzt natürlich alle Rückmeldungen noch die nächsten Tage aus, aber Stand jetzt haben in Augsburg alle Systeme ordnungsgemäß funktioniert und wurden aktiviert“, so Pintsch. Auch Beschwerden habe es nicht gegeben. (kmax)